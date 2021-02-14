هل يحتاج الحب لاعياد؟ - اكرام نجم

2021/02/14 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم يحتفل المحبين سنويا في مثل هذا اليوم بعيد الحب او كما يسميه الغرب ( الفالنتاين) نسبه للقديس المسيحي فالنتاين(226م)الذي كان يحافظ على اسرار المحبين وزواجات المسيحيين في العهد الروماني الذي كانت فيه المسيحيه ممنوعه ،وقد قتل على يد الرومان لهذا ولهذا السبب ومنذ ذلك الوقت يحتفل العالم الغربي بهذا اليوم الذي تحول الى عيد الحب ورمز للقديس الذي مات شهيدا من اجل المحبين.وبعد ان كان هذا الاحتفال مسيحيا ......





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