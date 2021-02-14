2021/02/14 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط حاويتين معدتين للتهريب خلافاً لضوابط الاستيراد في كمرك ام قصر الاوسط في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "الهيئة ضبطت حاويتين حجم ٤٠ قدم محملة (ادوية بشرية و دراجات نارية مستعملة ) معدة للتهريب خلافا لضوابط الاستيراد".واوضحت ان "عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات الوطني في كمرك أم قصر الأوسط".

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