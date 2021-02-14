الجيش الايراني يختبر صاروخاً ذكياً بمدى 300 كم

2021/02/14 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، الاحد، أن القوات البرية للجيش أجرت اختبارا لصاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد.واشار العميد كيومرث حيدري على هامش المهرجان الوطني الثاني لاحياء ذكرى الشهيد نامجو التابع للقوة البرية للجيش الايراني الذي أقيم في مقر القوة صباح اليوم الأحد، أشار إلى قدرة القوات البرية للجيش في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ.وقال إن وحدة صواريخ القوة البرية للجيش قامت بالتزامن مع هذا المهرجان باختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد.وحول الإحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ اوضح العميد حيدري، ان هذا الصاروخ يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف الظروف الجوية.



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