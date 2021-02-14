كمين يطيح بثلاثة “دواعش” في الانبار

2021/02/14 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاحد ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نصبت كمينا حال تواجد 3 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق مختلفة من مدن الانبار، وتمكنت من اعتقالهم “.واضاف المصدر، ان”المعتقلين يعدون من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي هربوا اثناء معارك التحرير ثم عادوا الى مناطق سكناهم المحررة”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين ورصد حركتهم حال تواجدهم في المناطق المستهدفة”.وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم “.



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