صور أولية لانفجار الصهريج في قضاء القاسم والأضرار التي تسبب بها

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، حادث انفجار الصهريج الذي وقع في قضاء القاسم بمحافظة بابل، وتسبب بمصرع شخصين وإصابة آخر، وفق إحصائية أفاد بها مصدر أمني.

وتظهر الصور الأولية، انشقاق خزان الصهريج الذي سعته 36 ألف لتر، إضافة إلى الأضرار في رأس المركبة، والمحال المجاورة للصهريج الذي تعرض للانفجار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعيهما وآخر أصيب بجراح، نتيجة انفجار صهريج داخل الحي الصناعي في قضاء القاسم".

وأوضح المصدر، أن "الصهريج انفجر اثناء العمل به وسط الحي الصناعي بقضاء القاسم، مما تسبب بوقوع أضرار في 3 محال موجودة داخل الحي جراء الانفجار".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث بعد ارتفاع النيران، من أجل السيطرة على الحريق، ومعرفة عدد المصابين والقتلى".

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