القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس المشدد بحق وزير أسبق

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ بالعراق حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب وهاشم عبد ...

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