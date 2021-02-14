هكذا تبحث السعودية عن صدام جديد في ابنته ’رغد’..

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ يعيد نفسه رغم تغيير الأسماء والمسميات ولكن الهدف واحد هو النيل من الشعب العراقي وزعزعة امنه واستقراره، كان الطاغية "صدام" وامريكا، واليوم الس...

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