أمين عام حركة النجباء: الشعب البحريني لن يخضع لطغاة العصر

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء، بأن الأمين العام للحركة وعلى أعتاب الذكرى السنوية لثورة الشعب البحريني ضد نظام آل خليفة، وصف هذا البلد بال...

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