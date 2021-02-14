2021/02/14 | 14:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب اية الله الشيخ الناصري يصدر بيانا يحث فيه على الالتزام بقرارات خلية الازمة حول “كورونا” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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