الصحة تباشر بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية في كورونا

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، المباشرة بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها باشرت بـ”إجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا”.أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، فرض غرامة مالية على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة الواقية.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، في وقت سابق من اليوم، فرض حظر على التجوال من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين.

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