2021/02/14 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحفيز زملائه من لاعبي يوفنتوس الإيطالي، وطالبهم بنسيان خسارة مباراة نابولي، والتركيز على الحلم الأهم وهو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ونشر رونالدو، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، صورة لفريق يوفنتوس من مباراة نابولي، مرفقة برسالة خاصة لزملائه، كتب فيها: “هذه الخسارة من نابولي لن تحبطنا..! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري أبطال أوروبا”.وسيطرت على لاعبي يوفنتوس حالة من الصدمة الشديدة عقب المباراة بعد الخسارة أمام فقراء الجنوب، وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق “السيدة العجوز” عند 42 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه مباراة مؤجلة، متخلفا عن ميلان المتصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يوجه رسالة مهمة لزملائه بعد خسارة يوفنتوس أمام نابولي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يوجه رسالة مهمة لزملائه بعد خسارة يوفنتوس أمام نابولي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يوجه رسالة مهمة لزملائه بعد خسارة يوفنتوس أمام نابولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).