البنك المركزي: لايوجد تهديد على الاحتياطي

2021/02/14 | 14:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعد البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، وفيما أشار إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي،أكد أن تغيير سعر الصرف خلق تنافساً بين المنتج المحلي والمستورد.وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران، في تصريح صحفي، إن “احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف”، لافتاً الى أن” تأثيرها غير مباشر ومحدود”.وأشار الى ان “البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية ان تكون مصادرها غير معروفة او لها علاقة بجرائم […]

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