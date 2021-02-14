2021/02/14 | 14:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن طبيعة الانفجار الذي هز منطقة القاسم في محافظة بابل.وقالت الخلية في بيان، ان ” شخصين لقي مصرعهما باحتراق صهريج للمشتقات النفطية أثناء عملية صيانة في الحي الصناعي بمنطقة القاسم جنوبي محافظة بابل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من خلية الإعلام الأمني عن حريق الصهاريج في بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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