2021/02/14 | 14:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 14:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).