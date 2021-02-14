رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها

2021/02/14 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 14 شباط 2021 في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي.

وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، وما تواجهه من عقبات وعراقيل، حيث جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقعها الخدمي وتوفير فرص العمل، وحماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خيرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها.

وحمّل رئيس الجمهورية، المحافظ، تحياته وتقديره إلى أهالي واسط وشيوخها ووجهائها والنخب الاجتماعية والثقافية وشبابها، مشيراً إلى أن المدينة عانت الكثير، ويُسجّل لها حفاظها على تماسك نسيجها الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي عانتها على مدى سنوات وعقود.

وأكّد السيد الرئيس ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات عبر تنفيذ المشاريع الضرورية، وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل لشبابها، والنهوض بواقع المدينة، وأن تصل إلى المكانة المرموقة التي تستحقها.

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