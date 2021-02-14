الصحة العراقية تبدأ بإجراء الفحوصات للكشف عن كورونا المتحور

2021/02/14 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد 14 شباط 2021، المباشرة بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب، ان "وزارة الصحة والبيئة، باشرت بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا".

وقرر وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الأحد، نشر فرق تابعة للوزارة وترافها القوات الأمنية في شوارع بغداد والمحافظات لمحاسبة المخالفين لشروط الوقاية من كورونا.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة تقرر نشر فرقها في شوارع بغداد والمحافظات لمحاسبة وتغريم المخالفين للتعليمات الوقائية والقوات الأمنية سترافق تلك الفرق لأداء مهامها".

وأضاف، أن "الغرامات والعقوبات ستفرض وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، أمس، 8 قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ18 من شباط الجاري.

وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، فيما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.

وتقرر ايضا، التوجيه باغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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