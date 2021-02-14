العصائب: هجوم وشيك على العراق.. وتؤكد استعدادها للرد

2021/02/14 | 14:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، الأحد، على العمليات التركية الأخيرة، حيث أشارت إلى أن أنقرة تخطط لمهاجمة جبل سنجار، واصفة ذلك بـ"المغامرة غير المحسوبة" وتكرارا لانتهاك السيادة.

وأعلنت الحركة في بيان تابعه NRT عربية اليوم، 14 شباط 2021، استعدادها "للوقوف مع ابطال قواتنا العسكرية والحشد الشعبي والتصدي لأي سلوك عدواني من قبل تركيا".

وجاء في البيان أيضا "تتجدد تهديدات القوات التركية باجتياح جديد للاراضي العراقية حيث تؤكد المعلومات وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار التي سبق وان تحررت بدماء شهدائنا الابرار وعزيمة مقاتلينا الابطال من سطوة الزمر الاجرامية والتكفيرية".

وأكدت الحركة في بيانها إدانتها لتكرار انتهاك السيادة واستمرار الاحتلال التركي للاراضي العراقية المخالف لكل القيم السماوية والاعراف والقوانين الدولية والذي يصدر من دولة جارة ومسلمة يفترض ان تربطنا بها علاقات حسن الجوار والاحترام والتعاون المتبادل".

وكان رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، كشف امس السبت، عن وجود معلومات استخبارية مؤكدة بأن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية.

وقال العامري في بيان، ان "هناك معلومات استخبارية مؤكدة بأن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تأثيرا بالغا على هذه العلاقات الدولية".

وأوضح، "كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواء من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخرا، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس".

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