المعجم الذهني والقاموس - ربيعة العربي

2021/02/14 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيعة_العربي ربيعة العربي وأشرف فؤادبما أن المعجم الذهني يتضمن خصائص أو معلومات مشابهة لتلك الموجودة في القاموس، فإنه من المشروع أن نتساءل عن هل هناك تطابق بينهما.



لمقاربة هذا الإشكال يلزم أن نتناول مجموعة من نقاط الائتلاف والاختلاف القائمة بينهما.



ننطلق في مناقشتنا لهذه المسألة من قول أليونينا Alyunina (2017) : " يُجمِع كل الباحثين على فكرة بديهية مفادها أن المعجم الذهني، هو في الواقع، قاموس ا ......





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