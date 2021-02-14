ليبيا : كارثة فبراير المجيدة - سعود سالم

2021/02/14 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم هل هناك أمل في مجتمع ليبي تقدمي ؟المجتمع الليبي يعيش منذ عشر سنوات أصعب المراحل وأكثرها سوادا من تاريخه السياسي والإجتماعي والإقتصادي.



بعد غيبوبة استمرت أكثر من أربعين عاما، استيقظ المجتمع الليبي لعدة لحظات، ليسقط في هذا الكابوس الذي ما يزال مستمرا حتى الساعة.



والأدهى والأمر في هذا الواقع المزري، أن هذا الشعب الفاقد للذاكرة سيحتفل قريبا بالذكرى العاشرة أو العيد العاشر لما يسميه الإعلام الر ......





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