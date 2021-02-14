2021/02/14 | 15:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الصدر يدعو إلى الإسراع في توفير لقاحات فيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: الصدر يدعو إلى الإسراع في توفير لقاحات فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: الصدر يدعو إلى الإسراع في توفير لقاحات فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).