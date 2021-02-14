الشرطة يتلقى ضربة جديدة

2021/02/14 | 15:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تلقى نادي الشرطة الرياضي، ضربة جديدة بعد اصابة لاعبه محمد مزهر بقطع في الرباط الصليبي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ” اللاعب محمد مزهر تعرض لقطع بالرباط الصليبي، ما أجبره للابتعاد عن الملاعب”.

واوضح ان “مزهر سيجري تداخلا جراحيا على مستوى الركبة غدا في العاصمة اللبنانية بيروت وسيحتاج اللاعب لمدة طويلة قبل العودة إلى الملاعب”.

يذكر ان غياب مزهر يعد ضربة ثانية للشرطة بعدما فقد خدمات لاعبه أحمد جلال.



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