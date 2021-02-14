2021/02/14 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يدعو للإسراع بتوفير لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يدعو للإسراع بتوفير لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يدعو للإسراع بتوفير لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).