2021/02/14 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، الحكومة العراقية إلى الإسراع بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن يكون التطعيم شبه إجباري.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "الحكومة العراقية عليها القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموماً، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشي في العالم عموما وفي عراقنا الحبيب خصوصا".وأضاف: "أحث الحكومة بالإسراع في توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة، وعليها البدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس".وتابع قائلاً: "كما وعليها توفير الكوادر والمفارز الطبية لكي يتم الوصول الى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها"، ناصحاً أن "يكون شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل على التطعيم".

واختتم الصدر تغريدته قائلاً: "أرجو إبعاد هذا المشروع عن يد الفساد والفاسدين وإلا ستكون نهاية اللقاح لا محالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الحكومة للإسراع بتوفير لقاحات كورونا ’’وأن يكون اللقاح شبه إجباري’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الحكومة للإسراع بتوفير لقاحات كورونا ’’وأن يكون اللقاح شبه إجباري’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).