أول تعليق عراقي على إعلان تركيا إيجاد جثث 13 تركياً داخل الاراضي العراقية

2021/02/14 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، اليوم الأحد، عن إعلان تركيا العثور على جثث 13 من مواطنيها شمالي العراق.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "على الحكومة العراقية التحرك بشكل سريع من صحة المعلومات التي تحدثت عن العثور على 13 جثة لمواطنين أتراك، داخل العراق"، مضيفاً أن "هذا الاعلان يحتاج إلى تحقيق وتنسيق بين الجانبين العراقي والتركي".

وبين، أن "وجود المعارضة المسلحة لتركيا داخل الاراضي العراقية، يسبب مشاكل للعراق والعراقيين، وعلى الحكومة العراقية التحرك سريعاً لمنع هذا التواجد وتجريدهم من الاسلحة، حتى لا تبقى هناك أي حجج لشن هجمات تركية على الأراضي العراقية".

وأبدى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد (14 شباط 2021)، رفضهما و"إدانتهما" للعثور على جثث 13 تركياً في شمالي العراق، فيما أكد قالن قائلاً، إن "تركيا لن تبقى صامتة".

وقال تشاووش أوغلو في تغريدته: "أترحم على أرواح مواطنينا المدنيين الـ13 الذين استشهدوا على يد عناصر بي كا كا".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن "متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، انتقد صمت العالم على اعتداءات بي كا كا الإرهابية ضد المدنيين"، على حد وصفها.

وقال قالن، إن "هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة".

قبل ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، آكار فجر، انتهاء العملية العسكرية للقوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في جبل "كارة" في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك والذي أستمرت لمدة أربعة أيام متتالية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن آكار قوله إن 42 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني قُتلوا والقي القبض على اثنين آخرين خلال العملية.

ونوه وزير الدفاع التركي إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، مشيرا الى العثور على جثث 13 مواطنا تركياً في أحد الكهوف.

وتابع آكار بالقول إن العملية العسكرية نُفذت بنجاح، وتم تطهير المنطقة.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان.

وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركي.

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