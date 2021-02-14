رئيس الجمهورية يلتقي محافظ واسط و يؤكد ضرورة النهوض بواقعها وتوفير فرص عمل لشبابها

2021/02/14 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة النهوض بواقع محافظة واسط وتوفير فرص عمل لشبابها.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة مه:" ان الرئيس صالح التقى، اليوم، محافظ واسط محمد جميل المياحي.وجرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، وما تواجهه من عقبات وعراقيل.وتم التأكيد على ضرورة النهوض بواقعها الخدمي وتوفير فرص العمل، وحماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خيرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها".وحمّل رئيس الجمهورية، المحافظ، تحياته وتقديره إلى أهالي واسط وشيوخها ووجهائها والنخب الاجتماعية والثقافية وشبابها، مشيراً إلى :" ان المحافظة عانت الكثير، ويُسجّل لها حفاظها على تماسك نسيجها الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي عانتها على مدى سنوات وعقود ".وأكّد الرئيس ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمحافظة عبر تنفيذ المشاريع الضرورية، وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل لشبابها، والنهوض بواقعها ، وأن تصل إلى المكانة المرموقة التي تستحقها./انتهى7

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