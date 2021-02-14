القاء القبض على خمسة مطلوبين بتهمة الارهاب والعثور على عبوات ناسفة في الانبار

2021/02/14 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/القت القوات الامنية القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة (4/ ارهاب) وعثرت على عدد من العبوات الناسفة في مناطق متفرقة في الانبار.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان القبض على المطلوبين تم في منطقة جزيرة الخالدية – البو هزيم ، و في سيطرة الشهيد أحمد صداك و في سيطرة الصقور ، على وفق معلومات استخبارية دقيقة ".واضاف البيان :" ان قوة من الفرقة العاشرة عثرت على 42 عبوة ناسفة، وقنبرتي هاون دخانيتين عيار 60 ملم، وقنبرة هاون عيار 120 ملم،في مناطق متفرقة في الانبار ، وفُجرت المواد موقعياً من قبل مفرزة المعالجة تحت السيطرة" ./انتهى ح

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