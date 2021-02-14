سقوط مصعد من الدور الثالث يودي بحياة رئيس ممرضي مستشفى الموصل العام وإصابة 4 آخرين

2021/02/14 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر طبي لمراسل التغيير في نينوى، عن مصرع رئيس ممرضي مستشفى الموصل العام وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء سقوط المصعد بهم من الطابق الثالث للمستشفى.

وقال المصدر، إن رئيس الممرضين لقي حتفه على الفور، فيما أصيب اربعة آخرين بجروح من بينهم مدير المستشفى الدكتور يوسف البدراني.

هذا، وأشار المصدر الى ان الجرحى بقوا عالقين في المصعد الى حين وصول فرق الدفاع المدني وأخرجت الجرحى وجثة المتوفي من داخل المصعد بعد ان استقر بهم في الطابق الأول من المبنى.

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