2021/02/14 | 15:23 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر عن لقاح كورونا: ابعدوه عن الفساد والفاسدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 15:23.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر عن لقاح كورونا: ابعدوه عن الفساد والفاسدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر عن لقاح كورونا: ابعدوه عن الفساد والفاسدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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