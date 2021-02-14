رئيس الجمهورية يبحث مع المياحي أوضاع محافظة واسط

2021/02/14 | 15:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي الاوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه “استقبل رئيس الجمهورية اليوم في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي وبحث اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، وما تواجهه من عقبات وعراقيل، حيث جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقعها الخدمي وتوفير فرص العمل، وحماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خيرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها”.وبحسب البيان ، “حمّل رئيس الجمهورية، المحافظ، تحياته وتقديره إلى أهالي واسط وشيوخها ووجهائها والنخب الاجتماعية والثقافية وشبابها”، مشيراً […]

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