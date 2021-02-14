الصدر يوجه نداءً الى الحكومة بشان لقاح كورونا

2021/02/14 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حث زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الحكومة على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا، داعياً الى البدء من المناطق الفقيرة.

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