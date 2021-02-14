قوباد طالباني يغادر الى بغداد

2021/02/14 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يغادر وفد اقليم كوردستان الذي يترأس قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، الى العاصمة بغداد، لاستكمال المفاوضات بشأن المشاكل العالقة.

واوضح مصدر خاص لـPUKmedia: ان الوفد سيغادر اليوم الى بغداد، لاستكمال المفاوضات حول حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واضاف: ان الوفد يعمل لتثبيت فقرة المستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان الوفد سيجتمع في بغداد مع اللجنة المالية النيابية بهدف التوصل لاتفاق شامل.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد قاد خلال الاشهر المنصرمة سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في بغداد، لحل المشاكل العالقة وضمان مستحقات اقليم كوردستان ورواتب الموظفين.

PUKmedia خاص

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