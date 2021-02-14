الصدر يحذر الحكومة ويدعوها للقيام بوجباتها إزاء الشعب

2021/02/14 | 15:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الحكومة بالإسراع في توفير لقاح كورونا في العراق، فيما دعا الى أن يكون شبه إجباري.

وقال الصدر في تغريدة، تابعها "ان ار اتي عربية"، 14 شباط 2021، إنه "على الحكومة العراقية القيام بواجبها إزاء الشعب العراقي عموماً، وأن لا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصاً فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشي في العالم عموماً وفي عراقنا الحبيب خصوصا".

وأضاف "أحث الحكومة بالإسراع في توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة وعليها البدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس".

وتابع، "كما وعليها توفير الكوادر والمفارز الطبية لكي يتم الوصول الى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها".

ونصح الصدر أن "يكون شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل على التطعيم".

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