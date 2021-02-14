هيئة الضرائب تكشف عن تلاعب بقيمة 7 مليارات في محطات وقود البصرة

2021/02/14 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت الهيئة العامة للضرائب، عن تلاعب بقيمة 7 مليارات في ضرائب محطات وقود محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية إن "الهيئة رصدت تلاعباً وهدراً بالمال العام في استيفاء ضرائب محطات وقود محافظة البصرة".وتابع المصدر ان "التلاعب كان من سنة 2008 الى غاية 2019 بقيمة 7 مليارات دينار تهرب ضريبي".

وبين ان "الهيئة احالت التحقيق الاداري الى هيأة النزاهة بعد ان كشفت تلاعب بضرائب محطات الوقود البصرة".

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