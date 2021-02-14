2021/02/14 | 15:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، المناطق التي ستطبق فيها الجباية الإلكترونية، فيما أشارت إلى أن الوزارة أنهت دراسة العروض الغنية الخاصة بالجباية الالكترونية.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى في تصريح صحفي، إن “قرارات وزارة الكهرباء ألزمت بأن تمضي بمشاريع الجباية الالكترونية، بضمنها نصب مقاييس (سمارت ميتر) والدفع المسبق، وبالتالي نؤسس لمجموعة من الأمور التي من ضمنها تحويل المشتركين غير النظاميين الى مستهلكين، فضلاً عن إزالة التجاوزات وتعظيم موارد الجباية، ومن ثم تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تتسلم نصب المقاييس، لحسابة الطاقة سواء المجهزة او المجباة او المنتجة”.واضاف أن “الوزارة إحالت مجموعة من الدعوات واستقبلت مجموعة من العروض الفنية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: أنهينا دراسة العروض الفنية الخاصة بالجباية الالكترونية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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