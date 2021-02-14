2021/02/14 | 15:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حاولوا الفرار بطائرة شراعية".. تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/14 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حاولوا الفرار بطائرة شراعية".. تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حاولوا الفرار بطائرة شراعية".. تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).