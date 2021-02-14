صالح: أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة

2021/02/14 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد 14 شباط 2021 في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".

وأكّد رئيس الجمهورية "ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية، منوّهاً إلى أن أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل".

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