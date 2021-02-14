رئيس الجمهورية يستقبل شخصيات عربية ويؤكد اهمية استقرار العراق للمنطقة وشعوبها

2021/02/14 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، عددا من الشخصيات العربية .واكد :" ان امن واستقرار العراق عامل اساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها "./ انتهى7

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