2021/02/14 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكنت القوات الامنية من تفكيك احدى خلايا داعش شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة امنية مشتركة ، باسناد من الحشد الشعبي وخلال مهمة رصد وتعقب ، تمكنت من تفكيك شبكة ارهابية لتنظيم داعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة".واضاف :"ان الخلية متورطة باعمال ارهابية اضافة الى تقديم الدعم اللوجستي لخلايا اجرامية اخرى "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة ارهابية لداعش في حوض حمرين بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة ارهابية لداعش في حوض حمرين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).