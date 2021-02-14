رئيس الجمهورية: أمن واستقرار العراق عامل أساسي لازدهار المنطقة

2021/02/14 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس، فيما أكد ان أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة …

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