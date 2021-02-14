2021/02/14 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة االعراقية إلى الإسراع في توفير لقاحات فيروس كورونا، وبدء التطعيم من المناطق الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو إلى الإسراع في توفير لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو إلى الإسراع في توفير لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).