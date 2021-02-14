الصحة تباشر بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية لكورونا

2021/02/14 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد باشرت وزارة الصحة، بإجراء الفحوصات المختبرية لاكتشاف التحورات الجينية بفيروس كورونا.

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