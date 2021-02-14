2021/02/14 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “استضافت بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مديري المصارف الحكومية وممثلاً عن البنك المركزي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية بموازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).