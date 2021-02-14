انقرة : حزب العمال الكردستاني يعدم 13 مدنياً تركيا كان يحتجزهم في كهف بالعراق

2021/02/14 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – اتهمت تركيا الأحد حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 من رعاياها يحتجزهم في شمال العراق حيث تنفذ أنقرة عملية ضد المتمردين الأكراد.وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جنوداً أتراكاً عثروا على 13 جثة في كهف تمت السيطرة عليه بعد اشتباكات عنيفة ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني، التنظيم الذي تصنفه […]

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