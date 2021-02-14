عاجل: الصحة تسجل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/14 | 16:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 2224 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1079 مصابين إلى الشفاء، قابله وفاة 15 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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