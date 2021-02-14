الوزراء العراقي يقرر صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019-2020

2021/02/14 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي، بناء على ما عرضه وزير التجارة، صرف مبلغ 100 مليار دينار من رصيد الشركة العامة لتجارة الحبوب وتوزيعها لتسديد دفعة من مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي (2019 – 2020).ووجه المجلس، وفقا لبيان صادر الأمانة العامة لمجلس …

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