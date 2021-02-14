2021/02/14 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري الوطني وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الأحد، الدائرة الإدارية والمالية والقانونية بعلاج الفنانين المنتمين لنقابة الفنانين مجانا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وجه الدائرة الإدارية والمالية والقانونية بعلاج الفنانين المنتمين لنقابة الفنانين مجانا على نفقه الوزارة”، مبيناً أن ذلك “ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد لعلاج فناني العراق المركز الخبري الوطني.

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