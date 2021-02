2021/02/14 | 16:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسـين الربيعي للتنمية تعريف معقد، تتطلع من خلالها الدول (حكومات ومجتمعات) للتطور والاستقرار والرفاه.والرياضة نشاط بشري يغذي الروح بالمتعة والانعتاق، وتمكن ممارسيها والعاملين فيها من الاندماج والانخراط في عجلة التنمية، التنمية والرياضة يتبادلان الأدوار في معادلة الغاية والوسيلة في دورة فلسفية رائعة.فان كانت الغاية هي التنمية، فان أحد وسائلها هي الرياضة، وبنفس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التنمية والرياضة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنمية والرياضة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنمية والرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).