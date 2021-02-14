تنويه من وزارة التربية

2021/02/14 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توضيح

دعت وزارة التربية المعنيين بالشأن التربوي وابناءها الطلبة الى اعتماد الاخبار الدقيقة حول موضوع الامتحانات من مواقعها الرسمية .

واشار المكتب الاعلامي للوزارة في تنويه اصدره بهذا الشأن، بضرورة اخذ الاخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاستماع إلى الاشاعات والاخبار غير الدقيقة التي تصدر من هنا وهناك .

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