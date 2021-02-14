تقسمان العراق لنصفين.. موجتا غبار وأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبلين

2021/02/14 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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ترجح توقعات حالة الطقس مرور العراق بموجتي غبار وأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي مصطفى عامر على صفحته بموقع فيس بوك إن "من المتوقع حدوث تعمق للضغط السطحي يومي الأربعاء والخميس المقبلين ما يولد حركة شاذة في الأجواء تسمح بنشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية".

وأضاف إن هذه "الحركة ستثير الغبار في مناطق الوسط والجنوب مع انتشار السحب الركامية الرعدية المصحوبة بالأمطار المختلفة الشدة في نطاقات مختلفة لباقي مناطق العراق يومي الأربعاء والخميس المقبلين".

وتابع إنه "سيحدث انحدار كتلة هوائية باردة قطبية تعمل على إحداث انخفاض بدرجات الحرارة في مناطق غرب وشمال العراق مساء الأربعاء وبشكل تدريجي في باقي المناطق يوم الخمي س".

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