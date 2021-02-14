تسجيل 2224 اصابة بكورونا و1079 حالة شفاء في عموم العراق

2021/02/14 | 16:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2224 اصابة جديدة بفايروس كورونا و1079 حالة شفاء و15 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى

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